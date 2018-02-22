СМИ узнали о реакции Джоли на развод Энистон и Теру

Развод Энистон и Теру постряс весь Голливуд, а вот Джоли эта новость якобы не удивила.

Актрису Анжелину Джоли ничуть не удивило, что Джастин Теру и Дженнифер Энистон решили расстаться.

Энджи не следит за жизнью своей бывшей соперницы, однако всегда считала, что Джастин намного ярче и интересней Дженнифер, передает Viva, ссылаясь на слова инсайдеров Hollywood Life.

Читайте такжеДженнифер Энистон выселила своего мужа в гостевой дом за два месяца до расставания - СМИ"Она никогда особенно не следила за жизнью Дженнифер, считала это ниже своего достоинства и не воспринимала Энистон всерьез. А вот к Теру у Джоли всегда была симпатия, поэтому она не понимала, как такой яркий мужчина, который похож на рок-звезду, мог обратить внимание на Энистон, ведь они абсолютно разные", - рассказал источник.

Стоит отметить, что многие пользователи сети считают, что именно сближение Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом после его развода с Анджелиной Джоли стало основной причиной ее расставания с Теру.