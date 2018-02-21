Спустя 27 лет герои снова столкнутся с клоуном Пеннивайзом: названа дата съемки второй части фильма "Оно"
17:48, 21 февраля 2018
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Действие развернется спустя 27 лет после событий первой главы и представит всех членов Клуба неудачников взрослыми людьми.
Героям снова придется сразиться с клоуном Пеннивайзом / кадр из фильма "Оно"
Вторая часть фильма "Оно" выйдет в прокат 6 сентября 2019 года. А вот съемки должны стартовать в Торонто 18 июня этого года и продлятся они до октября—ноября, сообщает Omega Underground.
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Сценарист и постановщик первого фильма Андрес Мускетти вернется к своим обязанностям.
Сценарий сиквела он должен был закончить в конце прошлого месяца. Действие развернется спустя 27 лет после событий первой главы и представит всех членов Клуба неудачников взрослыми людьми.
И конечно же, им снова придется сразиться с клоуном Пеннивайзом, теперь уже раз и навсегда.
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