Спустя 27 лет герои снова столкнутся с клоуном Пеннивайзом: названа дата съемки второй части фильма "Оно"

17:48, 21 февраля 2018
Мир
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Героям снова придется сразиться с клоуном Пеннивайзом / кадр из фильма &quot;Оно&quot;

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Сценарист и постановщик первого фильма Андрес Мускетти вернется к своим обязанностям.

Сценарий сиквела он должен был закончить в конце прошлого месяца. Действие развернется спустя 27 лет после событий первой главы и представит всех членов Клуба неудачников взрослыми людьми.

И конечно же, им снова придется сразиться с клоуном Пеннивайзом, теперь уже раз и навсегда.

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Теги: #фильм Оно