Билл Гейтс сыграет в «Теории большого взрыва»

Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме «Фрейзер».

Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс сыграет в сериале «Теория большого взрыва».

Как сообщает Deadline, он выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера эпизода с его участием состоится в марте.

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Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме «Фрейзер».

Что касается «Теории большого взрыва», то в настоящее время канал CBS показывает 11-й сезон. В сериале неоднократно снимались звезды науки и бизнеса, в том числе ученый Стивен Хокинг.

Ранее сообщалось, что назван самый «пиратский» сериал 2017 года.