Билл Гейтс сыграет в «Теории большого взрыва»

12:26, 21 февраля 2018
Мир
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Он выступит в качестве приглашенной звезды / фото УНИАН

Как сообщает Deadline, он выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера эпизода с его участием состоится в марте.

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Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме «Фрейзер».

Что касается «Теории большого взрыва», то в настоящее время канал CBS показывает 11-й сезон. В сериале неоднократно снимались звезды науки и бизнеса, в том числе ученый Стивен Хокинг.

Ранее сообщалось, что назван самый «пиратский» сериал 2017 года.

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Теги: #Гейтс в сериале