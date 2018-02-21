Билл Гейтс сыграет в «Теории большого взрыва»
12:26, 21 февраля 2018Мир
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Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме «Фрейзер».
Он выступит в качестве приглашенной звезды / фото УНИАН
Миллиардер, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс сыграет в сериале «Теория большого взрыва».
Как сообщает Deadline, он выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера эпизода с его участием состоится в марте.
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Для Гейтса это не первый подобный опыт. В 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме «Фрейзер».
Что касается «Теории большого взрыва», то в настоящее время канал CBS показывает 11-й сезон. В сериале неоднократно снимались звезды науки и бизнеса, в том числе ученый Стивен Хокинг.
Ранее сообщалось, что назван самый «пиратский» сериал 2017 года.
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