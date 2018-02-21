"Два В": российский актер Серебряков жестко раскритиковал Путина за "вранье и воровство" (видео)

03:25, 21 февраля 2018
Мир
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По мнению артиста, его видение мира не совпадает со взглядами Путина / Скриншот

Об этом он заявил в интервью видеоблоггеру Юрию Дудю, отвечая на вопрос о том, что ему больше всего не нравится в российском лидере.

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"Два "В" - вранье и воровство…бесконечное", – сказал актер. По мнению артиста, его видение мира не совпадает с мнением Путина и его слова не изменили бы поведение российского президента.

«Наше с ним видение мира столь несоединимо, столь не связано, что…что бы я ему не сказал, ничего в нем не переделает и ни к чему не приведет", - считает Серебряков.

Напомним, звезда фильма «Левиафан» Алексей Серебряков в начале 2012 года эмигрировал вместе с семьёй в Канаду. Актер объяснил такой шаг неблагоприятной социальной обстановкой – ростом агрессии и нетерпимости в обществе и несоблюдением властями элементарных гражданских прав населения.

Видео (вДудь) смотреть с 58:30

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Теги: #Путин#Россия