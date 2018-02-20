Дженнифер Энистон выселила своего мужа в гостевой дом за два месяца до расставания - СМИ

17:24, 20 февраля 2018
Мир
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Дженнифер Энистон и Джастин Теру / REUTERS

Читайте такжеСМИ назвали причины развода Дженнифер Энистон с мужемКак сообщает издание Us Weekly со ссылкой на свои источники, за два месяца до разрыва пары Энистон "выселила" Теру в гостевой домик рядом с ее особняком в Бель-Эйр в Калифорнии.

Изначально Дженнифер считала, что время проведенное отдельно будет полезным для их отношений, а Теру был этой идеей обеспокоен, но чуствовал себя более комфортно в гостевом доме, чем в основном.

"Там Теру занимался музыкой и проводил свободное время, чувствуя себя гораздо свободнее, чем в основном доме", - отмечает один из источников.

Ранее УНИАН сообщал, что голливудская актриса Дженнифер Энистон и ее муж, актер Джастин Теру, официально объявили о расставании.

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