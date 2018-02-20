Премьера на Берлинале-2018: на кинофестивале покажут фильм украинского режиссера (видео)

На Берлинском кинофестивале представят драму украинского режиссера Марыси Никитюк.

Фильм "Когда падают деревья" называют социально-эротической драмой. Это дебютный полный метр режиссера. События фильма разворачиваются в украинском селе.

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В центре событий - влюбленная пара подростков, а их отношения осуждают взрослые. Зрители увидят историю глазами маленькой девочки, которую сыграла совсем юная актриса.

Мировая премьера ленты состоится 20 февраля. Кроме того, свою документальную ленту "День Победы" в секции "Форум" представит украинский режиссер Сергей Лозница.