Отголоски секс-скандала: СМИ узнали о новых правилах съемок постельных сцен

Причиной данной инициативы стал сексуальный скандал, разразившийся в Голливуде вокруг Харви Вайнштейна.

Британский профсоюз актеров Equity разработал новые правила для съемок постельных сцен.

Так, нельзя будет использовать, например, язык во время поцелуев на съемках таких сцен, сообщает Daily Mail.

Некоторые актрисы заявили, что их удивили агрессивные поцелуи, с которыми они столкнулись во время съемок. Также они обвинили некоторых известных актеров и режиссеров в агрессивном сексуальном поведении на съемочной площадке.

Читайте такжеСекс-скандалы в Голливуде: Ума Турман подробно рассказала о домогательствах ВайнштейнаПредлагается, в частности, к отказу от использования языка во время поцелуев и от обмена слюной. Данные действия разрешаются, если режиссер и оба актера сразу заявят о согласии на это.

Также, предполагается, что актеры не должны касаться друг друга гениталиями, а во время кинопроб и прослушиваний не должно быть не оговоренных заранее ситуаций, где необходимо обнажать тело. Более того, на площадке должен присутствовать специальный режиссер "по интимным сценам".

Кроме того, профсоюз актеров призывает использовать на съемках постельных сцен специальные наклейки или маскировочное белье. Его можно будет убрать во время монтажа после согласия актеров.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в октябре 2017 года десятки женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны одного из крупнейших голливудских кинопродюсеров Харви Вайнштейна. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Кара Делевинь и Кейт Бекинсейл. В результате кинематографист был исключен из Гильдии продюсеров Америки, уволен из собственной компании Weinstein Company и выдворен из состава Американской киноакадемии, вручающей премию "Оскар".