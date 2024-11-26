Дипломат заявил, что не может сказать, сколько точно снарядов уже передали и сколько осталось.

Украина будет нуждаться в боеприпасах в 2025 году, поэтому так называемая чешская инициатива будет продолжена. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

"В этом году мы пообещали, что в случае достаточной международной поддержки закупим и передадим в ВСУ полмиллиона боеприпасов крупного калибра. И мы это выполним, я могу гарантировать, что мы это обеспечим до конца этого года", - сказал он в интервью Европейской правде.

Дипломат заявил, что не может сказать, сколько точно снарядов уже передали и сколько осталось, но отметил, что "коллеги, ответственные за эту схему, говорят, что мы достигнем этого показателя".

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"А премьер-министр Чехии Петр Фиала вместе с премьер-министром Дании и премьер-министром Нидерландов уже договорились продолжить это в 2025 году. Ведь очевидно, что Украина будет нуждаться в боеприпасах и в следующем году. Поэтому мы должны продолжать", - рассказал он.

По его словам, поставки идут не только со складов, но значительная часть - оттуда. Министр объяснил:

"Несмотря на то, что оборонное производство в ЕС еще не разогналось, мы нашли запасы снарядов по всему миру и выкупаем их. Часть снарядов - восстанавливаем, чтобы они точно были в рабочем состоянии. А потом отправляем в Украину. Дальше надо будет наращивать производство. Украина сейчас это делает, но и многие другие страны должны это сделать".

Он утверждает, что на 2025 год они уже нашли большое количество уже изготовленных боеприпасов по всему миру, которые можно выкупить для ВСУ.

Чешская "снарядная инициатива" - детали

В октябре посол Украины в Чехии Василий Зварич сообщил, что более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы Украине в рамках чешской инициативы, уже находятся в нашей стране. Он утверждал, что украинским защитникам нужны прежде всего боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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