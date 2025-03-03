Представлены страны с самыми большими оборонными бюджетами (инфографика)

Американские расходы на оборону превосходят расходы следующих 10 стран с самыми большими военными бюджетами.

В прошлом году Соединенные Штаты потратили на оборону почти один триллион долларов, что эквивалентно 3,4% ВВП. Европейские государства-члены НАТО и Канада тратили на оборону в среднем 2% ВВП. Об этом сообщает Visual Capitalist, которая представила новую инфографику.

Компания использовала данные Международного института стратегических исследований (IISS) - известного исследовательского центра, который занимается вопросами военно-политических конфликтов. Его штаб-квартира находится в Лондоне.

Как можно видеть, американские расходы на оборону превосходят расходы следующих 10 стран с самыми большими военными бюджетами. В то время как оборонные бюджеты НАТО сократились со времен Холодной войны, военные расходы РФ выросли с 2000 года на 227%. В случае с КНР рост составил 566%.

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Украина также попала в список стран с наибольшими расходами на оборону - она находится на 14-й позиции. Замыкает топ мировых лидеров по размеру оборонного бюджета Польша.

Расходы на оборону - последние новости

Напомним, ранее Financial Times писал, что российский военный бюджет превысил расходы на оборону стран ЕС вместе взятых. Выводы были сделаны с учетом паритета покупательной способности.

Эксперты Международного института стратегических исследований считают, что в этом году общие расходы РФ на оборону вырастут более чем на 13% и превысят 15 трлн рублей.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты планируют существенно урезать оборонный бюджет. Сокращение будет происходить в течение пяти лет.

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