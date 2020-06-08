Турреччина и РФ договорились о поставках второй партии ракетных комплексов С-400
Россия и Турция договорились о поставке второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Об этом сообщил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTV, пишет Громадське.
Он отметил, что Анкара и Москва достигли «принципиального соглашения на поставку второй системы».
Чиновник говорит, что сейчас осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства и дорожной карты.
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Напомним, в сентябре 2019 министр обороны Турции Хулуси Акарастолиця заявил, что ожидает поставки второй батареи российской зенитной ракетной системы С-400. О том, что поставки С-400 будут продолжены в ближайшие месяцы, ранее сообщила и российская сторона.
В июле Минобороны Турции сообщило о поставках первой партии комплектовщиков для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. США выступили против этого, объяснив, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны.
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