Турреччина и РФ договорились о поставках второй партии ракетных комплексов С-400

В июле Минобороны Турции сообщило о поставке первой партии комплектаторов для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара.

Россия и Турция договорились о поставке второй партии российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в интервью телеканалу NTV, пишет Громадське.

Он отметил, что Анкара и Москва достигли «принципиального соглашения на поставку второй системы».

Чиновник говорит, что сейчас осталось провести технические работы по трансферу технологий, деталей совместного производства и дорожной карты.

Читайте такжеВ Турции частично ввели в эксплуатацию российские системы С-400

Напомним, в сентябре 2019 министр обороны Турции Хулуси Акарастолиця заявил, что ожидает поставки второй батареи российской зенитной ракетной системы С-400. О том, что поставки С-400 будут продолжены в ближайшие месяцы, ранее сообщила и российская сторона.

В июле Минобороны Турции сообщило о поставках первой партии комплектовщиков для С-400 на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. США выступили против этого, объяснив, что американские истребители F-35 могут стать уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram