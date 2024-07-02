Военно-промышленный комплекс Украины может производить гораздо больше, чем страна способна закупить сама.

Украина хочет получить от западных партнеров 10 млрд долларов на закупку оружия у собственных производителей. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Юрий Сак.

"Общая сумма средств (подтвержденных, - ред.) на сегодняшний день уже 675 миллионов долларов. И, конечно, общая цель - это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать", - сказал Сак.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить сама.

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Напомним, ранее Украина подписала с Данией исторический меморандум, согласно которому последняя будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины.

Также сообщалось о готовности немецкого оборонного гиганта Rheinmetall начать производство на украинской территории новой боевой машины пехоты Lynx. Такое сотрудничество может начаться уже в этом году.

Новое украинское оружие - что известно

Украинский ОПК активно разрабатывает новые образцы. Так, недавно Национальная гвардия получила первую партию бронеавтомобилей "Новатор 2", которую произвело частное предприятие "Украинская бронетехника".

Ранее в Одессе показали новейший морской дрон, который получил название Stalker 5.0. Его можно использовать, в частности, для патрулирования.

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