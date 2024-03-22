Эксперты проанализировали источники, на которых основывается такое утверждение и указали на некоторые нюансы.

До конца 2025 года Российская Федерация может исчерпать имеющийся запас ствольной артиллерии на базах хранения и непосредственно в строевых частях. Поэтому после этого периода россиянам придется полагаться преимущественно на реактивные системы залпового огня. Такой вывод сделало издание The Economist, анализируя текущее количество стволов артиллерии в российских оккупационных войсках и в арсеналах на хранении.

В то же время эксперты Defence Express призывают не воспринимать эту оценку слишком оптимистично. Как отмечают аналитики, авторы The Economist ссылаются в частности на оценку британского аналитического центра RUSI, по которой российские войска в феврале 2024 года имели около 5 тысяч единиц ствольной артиллерии.

"Но если быть точнее, то этот британский аналитический центр говорил о 5 тысячах "стволов" только в распоряжении группировки войск РФ, непосредственно задействованной для ведения войны против Украины. Эта оценка не учитывала общее количество стволов артиллерии по ВС РФ в целом", - отмечают эксперты.

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Кроме того, The Economist ссылался на оценку эксперта Центра анализа европейской политики о том, что РФ сейчас может производить "всего" 50 новых стволов для пушек в год. И что до полномасштабного вторжения России в Украину враг имел "только" два завода со специальным оборудованием для производства стволов к артсистемам.

Кроме того, в открытом доступе есть данные о том, что на базах хранения армии РФ может стоять всего 19 тысяч артсистем. Но из них пригодными для использования вроде бы могут быть до 5 тысяч артистем различных типов, в том числе 2000 САУ и 2400 буксируемых артсистем. Поскольку большинство из артиллерии на базах хранения армии РФ десятки лет стояла под открытым небом, подвергалась коррозии, поэтому не могут быть использованы как "доноры" стволов и других комплектующих.

В итоге, авторы The Economist отмечают, что по официальным данным Генштаба ВСУ наши защитники уничтожили более 10 тысяч единиц ствольной артиллерии различных типов, аналитики Oryx насчитали всего 1 тысячу подтверждений, а альтернативные источники говорят о 5 тысячах единиц потерь россиян по стволам артиллерии.

"Именно на этом основании и со ссылкой на слова неназванного "информированного аналитика" и заявляется вывод, что мол до конца 2025 года Россия может потерять всю свою имеющуюся ствольную артиллерию, поэтому ей в войне против Украины придется полагаться на реактивные системы залпового огня", - пишут в Defence Express, отмечая, что такое "оптимистическое" заявление фактически не имеет под собой реально обоснованных оснований.

Что писал The Economist

В аналитической статье издания говорилось, что российские силы превосходят украинцев, впрочем, наращивать производство оружия России будет трудно, ведь стволы оружия изготавливаются специальным оборудованием из высококачественной стали.

На момент начала войны только два российских завода были оборудованы для их изготовления. К тому же немногие страны экспортируют стволы для ружей и еще меньше продают их в Россию. и спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Россия заменяет большую часть большого оружия, которое она теряет, запасами, которые хранятся под открытым небом.

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