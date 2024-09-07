От авиабазы в Рованиеми до границы с РФ всего 147 км.

Немецкие истребители Eurofighter впервые перебросили к границе РФ в Финляндии. Об этом сообщает BILD.

Издание напоминает, что с апреля 2023 года Финляндия стала членом НАТО. Ранее там уже проходили авиационные учения, когда истребители F-35 приземлились на автодороге в 200 км от границы России. Теперь в аналогичных маневрах Baana-24 впервые приняли участие три немецких истребителя Eurofighter из 71 тактической эскадрильи Люфтваффе. Они приземлились и взлетели с дороги возле села Хосио в 180 км от границы РФ.

"Со среды на дороге возле Хосио отработано несколько приземлений на короткой дистанции, затем самолеты выруливали к концу полосы и заправлялись там при работающих двигателях. После дозаправки они снова взлетели и вернулись на авиабазу Рованиеми", - сообщил представитель ВВС Германии. Видео дня

Отмечается, что от авиабазы в Рованиеми до границы РФ всего 147 км. Поэтому вполне возможно, что российские радары внимательно следили за учениями НАТО.

Отношения Финляндии с РФ - последние новости

Финляндия запретит россиянам покупать недвижимость вблизи важных объектов инфраструктуры. По информации Bloomberg, в Финляндии в течение многих лет появлялись многочисленные сообщения о подозрительных объектах недвижимости.

Закон будет распространяться на граждан стран, чья родина "нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может угрожать безопасности Финляндии".

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