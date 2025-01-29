Ракета получит многоразовую первую ступень и будет стартовать с космодрома "Восточный" в Амурской области.

Создание многоразовой метановой ракеты под названием "Амур-СПГ" россияне хотят завершить до 2030 года. Об этом сообщил глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

"Мы уже приступили к созданию космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Это первый российский проект многоразовой ракеты среднего класса на метане. Она разрабатывается для запусков с космодрома "Восточный" в Амурской области и будет оснащена первой возвращаемой ступенью. Надеемся завершить разработку до 2030 года", - заявил Борисов.

Он добавил, что одним из этапов проекта является создание экспериментального образца многоразовой первой ступени - на Западе такие аппараты называют "Hopper". Эти работы планируют завершить до 2028 года.

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Что такое "Амур-СПГ"

Контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с многоразовой ракетой "Роскосмос" и "Прогресс" подписали в октябре 2020 года.

Ракета получит многоразовую первую ступень и будет запускаться с нового космодрома "Восточный", который находится в Амурской области на Дальнем Востоке РФ.

Ранее в "Роскосмосе" заявили, что ракету "Амур-СПГ" можно будет использовать от 50 до 100 раз.

Таким образом, если верить этому заявлению, носитель можно будет запускать примерно столько же раз (или даже больше), сколько и Falcon 9 от SpaceX. Впрочем, американская ракета летает уже много лет, тогда как россиянам только предстоит подтвердить заявленные характеристики.

Еще более важным является то, что сама SpaceX не стоит на месте и активно разрабатывает принципиально новые ракеты-носители.

На сегодня ее главный проект - это Starship. По своим возможностям ракета будет превосходить все существующие и перспективные носители.

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