Бронеавтомобиль "Козак-2М1" принят на вооружение ВСУ

«Козак-2М1» соответствует натовским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 по защите от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защите.

Бронированный автомобиль «Козак-2М1», который разработан и серийно производится киевской компанией ЗАО «Научно-производственное объединение «Практика», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, соответствующий приказ был подписан министром обороны Андреем Тараном 3 апреля.

«Бронированный автомобиль «Козак-2М1», который разработан и серийно производится киевской компанией НПО «Практика», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что принятию на вооружение «Казак-2М1» предшествовали успешные государственные испытания бронемашины, которые продолжались с октября 2018 по декабрь 2019 года. Во время этих испытаний всесторонне проверялись ходовые и эксплуатационные характеристики, проводились обстрелы и подрывы.

***«Козак-2М1» соответствует натовским стандартам защиты STANAG 4569 level 2 по защите от стрелкового оружия и level 3а по противоминной защите. Для повышения защиты экипажа и десанта бронеавтомобиль оборудован противоминными сиденьями и многослойным полом.

Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строят на базе внедорожников или грузовиков.

«Козак-2М1» с полным весом 14 т оснащен 280-сильным дизельным двигателем объемом 5,9 л.

Главным вооружением «Козак-2М1» является 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек - 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.