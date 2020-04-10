Зеленский об изменениях в госбюджет: ни одна заложенная на оборону гривня не будет срезана

Президент отметил, что в проекте изменений в госбюджет также удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу новой украинской школы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в предложенных правительством изменениях в государственный бюджет ни одна гривня, заложенная на оборону Украины, не будет срезана.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«Ни одна гривня, заложенная на оборону Украины, не будет срезана. Все реформы армии, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции будет продолжено», - заявил Зеленский.

По словам президента, приоритетом также остается и проект «Большая стройка». «Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест», - добавил он.

Президент отметил, что в проекте изменений в госбюджет также удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу новой украинской школы.

Кроме того глава государства подчеркнул, что никаким сокращениям не подвергаются зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность. «Некоторые расходы, к сожалению, сокращаются, но только временно и будут обязательно возвращены после преодоления коронавируса», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит 13 апреля на внеочередном заседании.