США испытают осовремененный дрон-камикадзе (фото)

Технические подробности об усовершенствованной и увеличенной версии разработчики пока не раскрывают.

Американская компания AeroVironment разработала увеличенную версию барражирующего боеприпаса Switchblade и приступила к ее испытаниям.

Об этом пишет Flightglobal.

Отмечается, что улучшенный дрон-камикадзе способен нести большой по массе боезаряд на большое расстояние. Разработка ведется с 2019 года.

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Масса аппарата вместе с боезарядом составляет около 2,5 кг. После запуска беспилотник раскладывает крылья, включает электромотор и начинает трансляцию видео на пульт управления. Продолжительность полета аппарата составляет от 20 до 40 минут в зависимости от того, оснащен ли он боезарядом.

Switchblade может осуществлять полеты на скорости до 60 км/ч под управлением оператора или самостоятельно по заранее заданной программе.

После подачи команды на подрыв оператор может ее отменить. В этом случае Switchblade возвращается на разведывательную позицию, ожидая новой команды на нанесение удара.

Технические подробности об усовершенствованной и увеличенной версии разработчики пока не раскрывают.

Как сообщал УНИАН, в Украине состоялся новый этап испытаний барражирующего боеприпаса «Гром» (еще можно назвать «дроном-камикадзе»), на котором отработали второй запуск с помощью мультилет.