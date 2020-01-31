На Харьковщине корпуса БТР, в которых нашли трещины, прошли испытание бронебойными пулями (фото, видео)

Бронебойные пули из крупнокалиберного пулемета не пробивают швы брони БТР-4Е, сообщили в "Укроборонпроме".

На военном полигоне рядом с Чугуевом (Харьковская область) испытывали корпус БТР-4Е, который изготовляет Лозовской кузнечно-механический завод. Стрельбы прошли по инициативе Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое производит данные бронетранспортеры.

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Поводом для испытаний стал скандал, который разгорелся после того, как военный эксперт Сергей Згурец обнародовал фотографии с трещинами на швах корпуса БТР-4Е до военной приемки. Для тестирования брони выбрали бронебойные пули Б-32 калибра 7,62 мм. Стрельба велась с расстояния 110 метров из пулемета ПКТ. По словам заместителя директора ХКБМ по качеству Сергея Ханя, именно таков стандарт испытаний для данного БТР, утвержденный совместной комиссией Минобороны и КБ Морозова, пишет "KharkivToday".

"Для испытаний был выбран корпус, с одной стороны которого была нанесена упрочняющая наплавка, на которой Сергей Згурец ранее обнаружил трещины, а с другой – нет. По каждой из сторон было проведено по шесть выстрелов из пулемета. Из них три – непосредственно по шву, три – в зону термического влияния (зона металла, на которую оказывается влияние высокой температуры во время сварки). Пулеметным пулям не удалось пробить швы ни с одной стороны, где наплавка присутствовала, ни с другой, где ее не было", – заявил он.

Как сообщили в пресс-службе концерна “Укроборонпром”, стрельба на полигоне под Чугуевым показали, что бронебойные пули Б-32 крупнокалиберного пулемета не пробивают швы брони БТРов. Броня надежна. Кроме того, дополнительная усиленная наплавка на швы не дает лучшего результата по прочности, чем обычный шов, и от нее рекомендовано отказаться в целях экономии средств и времени производства.

“Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части протипулевой стойкости сварных соединений”, – отмечает пресс-служба концерна.

Директор ХКБМ Яков Мормыло отметил, что на сегодня принятие корпусов производства ЛКМЗ еще не возобновлено – будут ждать, когда спадет общественное напряжение. При этом он надеется, что 33 из из 45 БТР-4Е будут, как и планировалось, поставлены до 31 августа 2020 года (12 из них уже в ВСУ). Он признал, что иногда корпуса из Лозовой приходят с небольшими дефектами, и тогда их приходится исправлять.

Глава военного представительства Минобороны №85 Олег Плющаков испытания в Башкировке назвал успешными. Он отметил, что упрочняющая наплавка вовсе не обязательна для данного корпуса, поскольку он проходит испытания и без нее.

"Мы подтвердили, что нужно делать из этой стали эти машины. Наплавка, как показал наш эксперимент, вообще не нужна на нашей 71-й броне. Эти подкладки (наплавка) – для большего успокоения. Для того, чтобы люди, которым предстоит воевать на этих машинах, были более уверены, для этого ставятся подкладки", – заявил Плющаков.

Стоимость такой наплавки для одного корпуса составляет около 300 долларов.

Несмотря на то, что Минобороны приостановило прием БТРов из-за скандала, контракт будет выполнен в срок.

Как сообщал УНИАН, 29 января на сайте "Укроборонпром" появилась информация о том, 24 января комиссия, состоящая из специалистов Минобороны и ХКБМ, установила, что на уже поступивших 12 БТРах отсутствуют отклонения, которые могут повлиять на стойкость брони.