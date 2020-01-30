"Не держалась и трех часов": офицер США назвал слабое звено российской армии

Сравнивая военную мощь армий России и Китая, эксперт указал на явное преимущество последней.

Офицер ВМС США в отставке Гари Табах заявил о том, что до того, как в России появилось ядерное оружие, ее армия "не держалась и 3 часов".

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"Они сразу переходили в наступление или убегали", – сказал он «Обозревателю», комментируя публикацию в китайском СМИ о том, что в случае вооруженного конфликта с Западом Россия терпит поражение за три часа.

Сравнивая военную мощь армий России и Китая, эксперт указал на явное преимущество последней. "Китайская армия, конечно, гораздо более мощное, гораздо более организованная, дисциплинированная и оснащенная современным оружием. Самое сильное звено китайской армии – современные технологии, ракеты, точечное оружие. Это именно то, чего не хватает России", – сказал он.

В то же Время Табах не предполагает прямого военного противостояния между Россией и Китаем. "Во-первых, Китай исторически себя так не ведет. Китай – это такая страна, на которую нападают, а затем и страна, которая напала, превращается в Китай. Во-вторых, территория России до Урала фактически уже принадлежит Китаю", – отметил он.