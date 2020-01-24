Новые БТР-4 для украинской армии, о которых с пафосом говорил Абромавичус, еще не сделаны, но уже трещат по швам (фото, видео)

Накануне нового года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что совместно с Минобороны и при поддержке правительства, наконец-то, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил.

Частное предприятие «Лозовский ковальско-механический завод» поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и растрескавшейся брони стоит клеймо военного представительства Министерства обороны, что с этими корпусами все в порядке.

Об этом пишет Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, на своей странице в Facebook.

Отметим, что накануне нового года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус заявил, что совместно с Минобороны и при поддержке правительства, наконец-то, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил.

Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена предоплата на ХКБМ в 125 млн грн, а само конструкторское бюро, находившееся на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна. И ведь действительно из-за невыплаты зарплаты люди оттуда разбегались как с тонущего корабля. Также было заявлено, что все БТР-4, и уже готовые, и следующие, будут изготавливать с украинской брони марки «71».

Однако, как пишет Сергей Згурец, ситуация с БТРами остается проблемной. Эксперт наводит несколько аргументов, а именно:

1. Первые новые корпуса с «Лозовой», которые на днях доставили в Харьков, имеют четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, пустоты под тонким слоем металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями. И трещины, которые прячутся под краской. Кроме того, корпуса еще нужно доделывать перед сборкой.

2. Цена БТР-4, по данным Абромавичуса, 33 млн 600 тыс грн, и она фиксированная. Ранее, составляющая за корпуса равнялась 2,1 млн., но в последнем случае это уже 3,2 млн грн. То есть, государственное предприятие ХКБМ недополучит 1.1 млн грн на каждом БТР-4 (эти деньги пойдут на Лозовую). Перед коллективом ХКБМ так и не погашена задолженность по заработной плате, но перечисление ~50 млн грн на Лозовую уже произошло.

3. ВСУ нужно около 1000 новых БТР. Ожидаемый темп Лозовой – 4 корпуса на месяц. И у нас в стране нет другого места, где можно изготавливать корпуса для БТР-4 по технологии, которая привязана к 71-й брони (только она имеет сертификаты). В таком случае нам нужно около 30 лет, чтобы восполнить дефицит.

Чтобы избежать зависимости от единственного производителя - ЛКМЗ, предприятия, закаляет отечественную сталь и имеет негосударственную форму собственности, ранее на ГП «ХКБМ» был создан цикл изготовления корпусов из брони высокой твердости, которая не требует закалки. Это позволит, как минимум, удвоить количество БТР-4, которая может производиться ежемесячно. При этом стоимость корпуса БТР-4, изготовленного из импортной брони, дешевле, чем из 71 брони на Лозовой. Но нет разрешений делать с иностранной брони!

4. Есть опасность, что ХКБМ из конструкторского бюро превратится в обычное сборочное предприятие. Это полное непонимание его сути и задач. Сварщики и сборщики, которых можно научить собирать БТР за полгода, не способны доделать новые проекты: БМП, завершить модернизацию Т-64, довести до ума проекты «Краб» и «Бастион», сделать из БТР-4 роботизированную платформу, использовать достояние «Ноты», реализовать новые проекты «Фертина» и другие. Этим должно заниматься ХКБМ. Выполнение контракта с Минобороны на поставку БТР-4 силами ХКБМ совсем не означает, что конструкторское бюро должно быть убитое как мозговой центр бронетанковых компетенций. Но именно к этому идет.

"Действительно странно, что за шесть лет ни одна импортная броня на БТР-4 – ни бельгийская, ни польская, ни русская – так у нас и не прижилась. Один из аргументов - “не то качество”. Но почему импортная броня для «Онцилл», «Росомах», «Казаков» и еще трех десятков образцов бронетехники подходит, а к БТР-4 – нет. На самом деле, реальность показывает, что именно корпуса произведенные из 71 брони - низкого качества. В 30 БТР-4, корпуса которых произведены из 71 брони на ЛКМЗ (в 2011-12 гг.), которые были поставлены иностранному заказчику, были обнаружены трещины. С 2014 г. во время эксплуатации 127 БТР-4Е и машин на их базе, которые были изготовлены на ЛКМЗ и эксплуатировались в воинских подразделениях ВСУ и НГУ, было зафиксировано 53 случая дефектов корпусов в виде трещин, из них 11 - в 2018 г", - отмечает эксперт.

"При этом в некоторых случаях наблюдались множественные трещины. Основные дефекты — трещины в корпусе на переднем броневом письме на верхней части корпуса. Для примера – смотрите рисунок, где обозначено количество таких трещин на конкретной машине с последней партии", - пишет Згурец.

Странным выглядит то, что представительство заказчика (ВСУ) не увидело, в каком состоянии поступили корпуса из Лозовой на ХКБМ.

"Злые языки утверждают, что генеральный директор ГК «Укроборонпром» Айварас Абромавичус перед поставкой корпусов имел встречи с владельцем ЛКМЗ, бывшим народным депутатом и влиятельным бизнесменом Анатолием Гиршфельдом. Поэтому сейчас у гендиректора «Укроборонпрома», думаю, есть актуальный повод еще раз оперативно встретиться с владельцем Лозовой. И начать исправлять ситуацию. Или взять на себя всю ответственность за саботаж при исполнении государственного заказа", - отметил Згурец.