Украина договорилась со США о второй партии Javelin – Минобороны

В 2019 году было реализовано два контракта с американским правительством по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Украина заключила контракт с Соединенными Штатами о поставке второй партии противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Анатолий Петренко, передает ТһеБабель.

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По словам Петренко, контракт был заключен в течение 4 квартала «за счет сосредоточения ресурсов». При этом Украина параллельно заказывает аналогичные ракетные комплексы у отечественного производителя.

На сегодня Вооруженные Силы имеют несколько станций артиллерийской разведки, более 100 бронированной техники, несколько самолетов.

В 2019 году было реализовано два контракта с американским правительством по программе иностранных военных продаж, один контракт с агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Украины полностью выполнило государственный оборонный заказ по 2019 год, в войска поставлено 7 тыс. 434 единиц вооружения и военной техники.