В Черном море пройдут масштабные учения НАТО

К учениям привлекут 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19".

Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО на своем аккаунте в Twitter.

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"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - отмечают в миссии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила, что Альянс намерен обезопасить проход судов Украины через Керченский пролив.

В Кремле на вопрос о прохождении кораблей Североатлантического альянса в Азовское море заявили, что это закрытый водоем.