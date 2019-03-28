В Украине создали электромагнитное оружие

Электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника.

Предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия.

Это оружие предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергоснабжения и систем передачи данных, сообщает пресс-служба "Спецтехноекспорту".

Для разработки нового типа оружия "Укроборонпром" заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

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По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, в составе вооружений и военной техники, или создает значительные помехи в ее штатном функционировании.

Такой тип вооружения использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами. Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т. п. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Ранее Кабинет министров одобрил решение о передаче Вооруженным силам Украины 36 конфискованных зенитных ракет производства РФ.