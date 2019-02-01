Bild: Немецкие компании продают России винты для беспилотников, которые применяют в войне против Украины

Один из таких беспилотников с немецким пропеллером украинские военные сбили на прошлой неделе.

Вооруженные силы России до сих пор покупают и устанавливают немецкие винты на свои беспилотные аппараты «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Тахион», «ZALA-42104M», «Груша», «Орлан-2».

Хотя с начала российского вторжения в Украину санкции Евросоюза запрещают продавать Москве оружие, а также товары двойного назначения, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях. Об этом пишет немецкое издание Bild. Как выяснили немецкие журналисты, речь идет о винтах, которые изготавливают две компании в Германии: Graupner/SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG. Представители обеих фирм сказали, что ничего не знали об использовании их продукции в военной технике.

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Сама же Россия не скрывает, что ее беспилотные аппараты летают благодаря немецким деталям. В военном музее «Парк Патриот», который открыли близ Москвы в 2016 году, до сих пор выставлены военные беспилотники с немецкими пропеллерами. Bild пишет, что российская армия использует такие аппараты в войне против Украины с 2015 года.

«Уже в бою за Дебальцево, в котором погибли 184 украинских солдата, весной 2015 года пророссийские силы использовали дрон «Гранат-2» со складными винтами. Эти винты были изготовлены в Ройтлингене», - пишет Bild.

Но это не единственный случай. Даже на прошлой неделе украинские военные на юге Донецкой области с помощью специальной техники посадили российский беспилотник «Гранат-2». И на нем тоже были установлены складные пропеллеры фирмы aero-naut Modellbau из Баден-Вюртемберга.

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«Если Россия действительно закупает детали для своих боевых аппаратов в Германии, тогда немецкое правительство должно сделать все, чтобы остановить покупку этих запчастей российскими государственными структурами», - сказал член комитета по вопросам обороны Тобиас Линднер.