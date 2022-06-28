Системы могут уничтожать цели на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.

На фоне слухов о закупке Соединенными Штатами современных норвежских систем ПВО NASAMS для ВСУ стало известно о прохождении украинскими бойцами обучения пользованию новым оборудованием.

Об этом в Twitter сообщил журналист Politico Пол Маклири.

"Получит ли Украина систему ПВО NASAMS? Похоже на то. Мне сказали, что украинские солдаты уже тренируются", - пишет журналист.

Администрация Байдена планирует закупить для Украины зенитно-ракетную систему NASAMS средней и большой дальности.

По словам источника NYT, оборудование будет оплачено за счет экстренного финансирования, выделенного Конгрессом для помощи Украине.

Путем установки специально адаптированной версии ракеты AMRAAM-ER в современной версии NASAMS-3 декларируется возможность уничтожения целей на дальности до 40 км и на высоте до 20 км.

Более того, этот ЗРК может использоваться не только для уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты или крылатые ракеты, но и баллистических ракет типа "Искандер".

NASAMS интегрируется в общую систему противовоздушной обороны и получает данные от всех других радиолокационных станций и других средств осмотра воздушного пространства.

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