Они считают, что аэродром "Оленья" может использоваться для будущих атак.

После взрывов на аэродроме "Энгельс-2" российские оккупанты могли перебросить свою боевую авиацию в Мурманскую область в аэропорт "Оленья", где количество похожих самолетов резко увеличилось.

Как сообщают журналисты программы "Схемы" в Telegram по сравнению со снимками за 7 октября 2022 года, стратегических бомбардировщиков Ту-95 в целом стало больше на 7 единиц. Сейчас там базируются 11 самолетов Ту-95, два - Ту-160 и два Ил-78. В то же время раньше там на одной части аэродрома было четыре Ту-95 и пять Ту-160, а на второй части - два Ту-160.

По их мнению, увеличение количества бомбардировщиков может свидетельствовать об активном использовании аэродрома "Оленья" для будущих атак РФ по территории Украины. Этот аэродром расположен в три раза дальше от украинской границы, чем "Энгельс-2" под Саратовом.

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Также на спутниковых снимках зафиксировано около трех десятков единиц Ту-22. Они находились там и раньше, но теперь самолеты рассредоточены аэродромом.

Взрывы на авиабазах РФ

В начале декабря прошлого года на российских аэродромах в Саратовской и Рязанской областях прогремели взрывы.

В конце месяца на аэродроме снова раздались взрывы. В Минобороны России сообщили о гибели трех военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что РФ начала хоронить свои бомбардировщики.

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