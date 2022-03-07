Участники мирной акции вышли с флагами Украины

Жители Херсона в понедельник, 7 марта, снова вышли на митинг против российских оккупантов. Люди держат в руках флаги Украины и выкрикивают патриотические лозунги.

Об этом свидетельствуют видео с места событий.

Жители города собрались на площади Свободы на акцию протеста. Таким образом люди решили показать, что они против российских оккупантов.

Участники мирной акции вышли с флагами Украины. При этом украинцы скандируют патриотические лозунги: "Слава Украине!", "Украина превыше всего", "Путин ху**о".

Отмечается, что часть митингующих направилась в сторону ОГА, где установлены "ежи".

Как ранее сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по силам российских оккупационных войск в районе Херсона.

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