Жители Херсона в понедельник, 7 марта, снова вышли на митинг против российских оккупантов. Люди держат в руках флаги Украины и выкрикивают патриотические лозунги.
Об этом свидетельствуют видео с места событий.
Жители города собрались на площади Свободы на акцию протеста. Таким образом люди решили показать, что они против российских оккупантов.
Участники мирной акции вышли с флагами Украины. При этом украинцы скандируют патриотические лозунги: "Слава Украине!", "Украина превыше всего", "Путин ху**о".
Отмечается, что часть митингующих направилась в сторону ОГА, где установлены "ежи".
Как ранее сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по силам российских оккупационных войск в районе Херсона.