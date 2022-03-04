Сейчас устанавливается, есть ли погибшие и раненые.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявляет, что жилые дома Северодонецка обстреляли из "Градов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

"Буквально где-то час назад снова обстреляли "Градами" мой родной город Северодонецк. Все "Грады" легли в жилые дома. Мы сейчас еще устанавливаем, какие именно повреждения", - заявил Гайдай.

Также он подчеркнул, что пока неизвестно есть ли погибшие и раненые в результате обстрела.

Напомним, ранее российские военные из "Градов" обстреляли транспорт для эвакуации жителей Волновахи.

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