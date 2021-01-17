В прошлом году ключи от квартир получили 539 бойцов.

В прошлом году более полусотни украинских ветеранов получили квартиры.

Об этом рассказала в интервью "Радио Свобода" министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

"По программе, то, что я знаю, из того, что мне пришлось изучить, 539 квартир получили в прошлом году защитники Украины", - отметила чиновница.

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В очереди на получение жилья – почти в десять раз больше ветеранов, добавляет она.

"Общая очередь, кажется, более 5 тысяч. 500 квартир в год, то это 10 лет. Ждать некуда, потому что люди нуждаются в этом сейчас", – заявила руководитель Министерства.

По словам главы Минветеранов, очередь можно разгрузить разными методами.

"Есть некоторые ветераны, которые обращаются в министерство с просьбой, например, что мы можем сами за условия льготно-ипотечного кредитования принять участие в этих программах и получить жилье", – привела пример она.

Лапутина также отметила, что среди военных есть те, чье жилье осталось на оккупированной территории, а также люди с инвалидностью, которые могут не иметь возможности полноценного трудоустройства из-за состояния здоровья.

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Автор: Юрий Годован