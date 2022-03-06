Подсчет жертв вражеских атак, в частности, затруднен в Волновахе.

В Донецкой области с начала вторжения оккупанты убили 52 и ранили 267 гражданских без учета мариупольцев.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За ночь с 5 на 6 марта поступила информация о еще 2 раненых в Старомлиновке", - написал он.

Всего, по данным ВГА, по состоянию на 8:00 6 марта убито 52 и ранено 267 гражданских лиц.

"Приведенная статистика – без учета убитых и раненых мариупольцев. Установить точные данные там сейчас невозможно. Также затруднен подсчет жертв в Волновахе", - отметил Кириленко.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись на территорию Украины. Позже Верховная Рада Украины проголосовала за введение военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.

5 марта Павел Кириленко рассказал, что из Волновахи и окрестных поселков удалось эвакуировать около 400 жителей.