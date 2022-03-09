Ее выступление стало первым в истории Европарламента, когда с обращением к евродепутатам выступил человек, не являющийся ни гражданином ЕС, ни должностным лицом.

Украинская писательница Оксана Забужко выступила с обращением в Европарламенте на пленарной сессии с призывом закрыть небо над Украиной.

Выступлением Забужко поделилась в соцсети.

Она отметила, что ее выступление было первым в истории Европарламента, когда с обращением к нему на пленарной сессии выступил человек, не являющийся ни гражданином ЕС, ни должностным лицом.

В своей речи писательница рассказала евродепутатам о том, что сейчас переживает украинский народ в условиях развязанной Россией войны. Забужко подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин использует украинских женщин в качестве живого щита.

"Украинцы – сильная нация. Это на Западе многих удивило. Как бы то ни было, мы пережили сталинский геноцид и Голодомор. Я со слезами на глазах выражаю восхищение моими землячками, которые вместе с мужчинами бьются. Они вступили в армию, смогли руководить поставкой необходимых вещей, они рожают детей в подвалах под наблюдением врачей", – рассказала писательница.

В своем сообщении в Сети Забужко отметила, что еще несколько дней назад разговор о No Fly Zone (закрытое небо) для Украины казался немыслимым, потому что "это уже Третья мировая война".

"Сегодня я с трибуны Европарламента говорю Европе, что Путин им ее уже объявил, и защищая нас от российских бомб, они будут защищать не Украину, а себя – и мне потом целый день (12 часов в помещении Европарламента) жмут руки, а в лифте говорят, с полуразборчивым французским акцентом, "Слава Украине!" – и я понимаю, что наши пешки подвинулись еще на несколько ячеек вперед, а их король совсем, совсем голый... Слава Украине", – говорится в сообщении.

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