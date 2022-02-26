В то же время, отмечает он, "на всех фронтах мы держим строй".

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский отмечает, что "жарче всего" в Украине сейчас на южном и восточном направлениях, возле Киева есть "определенное противостояние, обострение".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Рада".

"Жарче" всего... сейчас на южном и на восточном направлении. И возле Киева также есть определенное противостояние, обострение. Но на всех фронтах мы держим строй, мы даем достойный отпор. И я убежден, что все будет хорошо", - отметил депутат.