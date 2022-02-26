Он подчеркивает, что каждый день агрессии разрушает нормальную жизнь в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все должны сделать все, что только могут, чтобы остановить эту войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"Все должны сделать все, что только могут, чтобы остановить эту войну. Каждый день агрессии разрушает нормальную жизнь. Не только в Украине, но и в России, также в Европе, в мире. Европейцы еще не представляют, что такое жить, когда под боком такое противостояние", - сказал Зеленский.

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