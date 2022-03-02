Он отмечает, что бомбардировка мирных жителей в жилых кварталах не может объясняться никакой человеческой причиной.

Президент Украины Владимир Зеленский спрашивает у России, что дальше, после Бабьего Яра, она назовет "военными объектами": Софийский собор, Лавру или Андреевскую церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента.

"Прошлым вечером и этой ночью они продолжали бить по нашим городам. Бомбы. Ракеты. Артиллерия. По мирным людям. Снова и снова. По жилым кварталам. Снова. Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины. Это не может объясняться никакой человеческой причиной. Никакой Божьей причиной. Что же тогда дальше, раз уж Бабий Яр? Какие еще "военные объекты" угрожают России? Еще "базы НАТО"? Софийский собор? Лавра? Андреевская церковь? Что бы они там ни мечтали, черт с ними! Ибо с нами Бог!", - сказал президент.

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