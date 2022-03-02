Штаб будет работать в трех направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, еде, лекарствам, предметам первой необходимости. Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, глава государства создал координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды", - говорится в сообщении.

Штаб будет работать в трех направлениях:

гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;

помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;

помощь от органов власти военным администрациям и общинам.

Главой координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав штаба вошли: заместитель руководителя ОП по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики. Деятельность штаба будет освещать советник руководителя ОП по вопросам коммуникаций Дарья Заривная.

Согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Национальному банку Украины рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

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