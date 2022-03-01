Никто этого не простит, подчеркнул президент.

Удар крылатой ракетой по центральной площади в Харькове является актом открытого террора России против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в Европарламенте.

"Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь в Европе. В Площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы. Вот такое утро у народа Украины... После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода, – это террор против города, террор против Украины. На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии", - сказал президент.

"Ракета в центральную площадь - это откровенный террор. Никто не простит. Никто не забудет. Удар по Харькову-является военным преступлением. Это государственный терроризм РФ", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, утром в центре Харькова на Площади Свободы, где размещено здание облгосадминистрации, был мощный авиаудар.

По данным ГСЧС, в результате обстрела центра Харькова погибли по меньшей мере 10 человек, более 20 травмированных.