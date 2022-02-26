Вместе Украина и Польша - сильнее, отмечает Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что поговорил с настоящим другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Благодарен ему лично, польскому народу за действенную конкретную помощь в такое сложное время. Вместе Украина и Польша - сильнее. Спасибо!",- написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что российские бомбардировки Киева - это "очевидный акт террора".

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