Президент просит граждан не включать лишнюю электротехнику.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев сознательно относиться к потреблению электричества.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в целом нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особенно сознательно относиться к потреблению электричества", - подчеркнул Зеленский.

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"Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально сознательным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", - заявил президент.

Также глава государства напомнил, что провел сегодня общее совещание по вопросам энергетики – Офис президента, правительство, энергокомпании.

"Готовимся ко всем возможным сценариям, учитывая зимний сезон. Исходим из того, что российский террор будет направлен на энергообъекты, пока с помощью партнеров не обеспечим возможность сбивать 100% вражеских ракет и дронов", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

Сегодня, 19 октября, советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что с завтрашнего дня по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии. Начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

Отключение электроэнергии 20 октября в Украине будут поочередными, их продолжительность будут определять облэнерго, но она составит не более четырех часов.