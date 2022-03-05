Президент обратился к жителям оккупированного Донбаса: "все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми, нашими гражданами".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбаса с призывом бороться за свои права, свою свободу против россии.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время! Мы обращаемся ко всем людям на временно оккупированной территории. Ко всем, кто нас слышит. Кому не стёрли память пропагандой. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За свою свободу. Вместе с Херсоном. Вместе с Бердянском. Вместе с Киевом и всеми другими украинскими городами, которые ценят жизнь, а не боятся всего", - сказал Зеленский.

Он отметил, что знает, что многие поверили в то, что Украина якобы ненавидит Донбасс, якобы будет нападать, якобы будет уничтожать.

"Лжецы на российском телевидении говорят об этом каждый день. Это их работа. Врать каждый день. Но это не должно быть вашей судьбой. Просто сравните – Донецк после 8 лет войны и Харьков после 8 дней войны. Вам говорили, что это мы уничтожаем города. Посмотрите на Харьков. На Чернигов. На пятисот-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев. На Бородянку. На разбитые школы. На взорванные детские садики. На разбитый харьковский Успенский собор. На то, что сделала Россия. Защищайтесь! Иначе она заберёт и ваши жизни. Ваши дома", - подчеркнул президент.

"Украина в своих не стреляет. Мы не взрываем жилые дома. И все на Донбассе для нас всегда были и будут нашими людьми. Нашими гражданами.

У Донецьку. Луганську. Херсоні. Бердянську. Мелітополі. Конотопі. В усіх наших містах. В усіх містах нашої держави. В Україні", - сказал Зеленський.