Он также призвал уничтожать специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах и зданиях.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев останавливать врага и сжигать вражескую технику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении, обнародованном в Telegram-канале президента.

"Каждый гражданский гражданин должен быть максимально осторожен", - отметил президент и призвал всех помогать друг другу, особенно, в частности пожилым людям.

Зеленский призвал при любой опасности переходить в укрытия.

"Каждый, кто уже присоединился к защите страны, или может помочь обороне, останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах, которые диверсанты оставляют на зданиях. Сжигайте вражескую технику", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что если для захватчиков даже детские сады - допустимая цель, то "вы не должны оставить им ни единого шанса".

"Все мысли, все молитвы украинцев-с нашими военными. Верим в них. Заботимся о них. Защищаем наше государство. Ночь будет трудной, очень тяжелой. Но будет утро", - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал украинцев всеми силами бороться с российским оккупантом.