Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 14 военным, шестерым - посмертно.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
В частности, президент постановил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда": Юрию Блохе - младшему лейтенанту (посмертно), Евгению Волкову - младшему сержанту (посмертно), Андрею Ивашко - старшему сержанту (посмертно), Александру Капичуну - подполковнику (посмертно), Александру Корпану – капитану (посмертно), Андрею Литуну - подполковнику (посмертно).
Кроме того, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоены: майору Евгению Бови, капитану Василию Боечку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.
Кроме того, еще двумя указами Зеленский отметил государственными наградами десятки украинских военнослужащих.