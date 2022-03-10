Еще двумя указами Зеленский отметил государственными наградами еще десятки украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" еще 14 военным, шестерым - посмертно.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, президент постановил "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге присвоить звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда": Юрию Блохе - младшему лейтенанту (посмертно), Евгению Волкову - младшему сержанту (посмертно), Андрею Ивашко - старшему сержанту (посмертно), Александру Капичуну - подполковнику (посмертно), Александру Корпану – капитану (посмертно), Андрею Литуну - подполковнику (посмертно).

Кроме того, звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоены: майору Евгению Бови, капитану Василию Боечку, сержанту Олегу Морозу, генерал-майору Виктору Николюку, подполковнику Вячеславу Пономаренко, матросу Валерию Самофалову, полковнику Леониду Ходе, подполковнику Александру Яковенко.

Кроме того, еще двумя указами Зеленский отметил государственными наградами десятки украинских военнослужащих.

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