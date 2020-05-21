Зеленский присвоил погибшему командиру батальона "Луганск-1" звание Героя Украины

Губанов погиб вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» командиру батальона «Луганск-1» Сергею Губанову, который погиб на Донбассе 20 мая.

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Как сообщается на сайте ОП, соответствующий указ Глава государства подписал сегодня, 21 мая.

«Мы потеряли легендарного командира батальона «Луганск-1». Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском вновь взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!» – отметил Президент Украины.

Напомним, полковник полиции Сергей Губанов погиб вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области. Причиной смерти стали осколочные ранения.

По словам главы МВД Арсена Авакова, боевики подорвали мину на пути боевой патрульной группы с офицером.