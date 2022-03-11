Чиновники делают все, чтобы на всей территории государства было топливо, продукты, медикаменты и все товары, необходимые людям.

Если оккупанты снова будут срывать эвакуацию людей, то в конце концов они получат такой ответ мира, что сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении.

"Наши чиновники сегодня организовали 12 гуманитарных коридоров. Грузы с продуктами, с пищевой продукцией, водой, лекарствами - уже в пути. Изюм, Энергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андреевка, Микуличи, Макаров, Козаровичи, конечно, Мариуполь. Украинские военные обеспечили "тишину", чтобы гуманитарные коридоры работали. Если же оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в конце концов они получат такой ответ мира, что уже и сами будут нуждаться в гуманитарных коридорах", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, чиновники делают все, чтобы на всей территории государства было топливо, продукты, медикаменты и все товары, необходимые людям. Он подчеркнул, что "бензин, дизель – все завозится".

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