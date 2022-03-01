Шести з них - посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении.

"Перед тем как обратиться к вам, я подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати нашим защитникам", - сообщил президент.

"Это подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич, который погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. "Дал возможность другим подняться в воздух", - сказал Зеленский.

Майор Коломиец Дмитрий Валерьевич (посмертно) спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага; подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно) - Гостомель, уничтожил скопление техники врага.

Также звание Героя Украины присвоено: лейтенанту Мовчану Виталию Анатольевичу (посмертно), который в протиповітряному бою уничтожил два летательные аппараты врага; полковнику Оксанченку Александру Яковлевичу, который погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию; старшему лейтенанту Радионову Вячеславу Денисовичу (посмертно): благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

Кроме того, звание Героя Украины присваивается старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий он сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.

Звание Героя Украины присвоено бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Он двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику, и не пустил врага на Харьков из Луганской области.

Подполковник Круглов Андрей Николаевич вывел подразделение зенитно-ракетного комплекса "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет; полковнику Мостовой Александр Владимирович под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Генерал-лейтенанту Содоль Юрий Иванович в боях за Волноваху спас наших ребят от окружения и организовал успешное контрнаступление. Он вывел людей из-под удара врага. "Чрезвычайно эффективно обороняет Мариуполь", - отметил Зеленский.

Кроме того, звание Героя Украины присвоено полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Он лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что жестокий обстрел Харькова из реактивной артиллерии однозначно является военным преступлением.