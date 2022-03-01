Глава государства убежден, что западные страны должны внедрять превентивные меры к событиям, которые могут произойти, а не ждать, когда они состоятся.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Российской Федерации о намерении нанести удар по зданию Службы безопасности Украины в Киеве, призывая международных партнеров закрыть небо над Украиной.

Об этом Зеленский сказал в совместном интервью для Reuters и CNN, полное видео которого опубликовано офисом президента в Facebook.

"Только что официальное заявление Генштаба Российской Федерации о том, что будет нанесен ракетный удар, мне кажется, по одному из зданий Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины расположена на улице Владимирской. Через 200 метров расположена София Киевская. София Киевская - это также военная инфраструктура? То есть, это для всех людей христианского мира, для православных, не только христианского, для всех людей, которые есть верующие, - это святыня. Люди просто бьют ракетными ударами в этот город. Старый город. В старый Киев. Прямо в сердце Киевской Руси. Вот что мы видим. То есть, как эти ценности защищать. Я такие вещи защищаю. А что будет дальше, мы посмотрим", - сказал Зеленский.

В связи с этим президент вновь призывает международных партнеров закрыть небо над Украиной, и сделать бесполетную зону.

"Потому что это опять-таки превентивные санкции", - сказал президент.

Он отметил, что ранее призвал ввести превентивные санкции до начала новой войны России против Украины. По убеждению, если бы его западные лидеры услышали, то сейчас бы никакого дальнейшего вторжения не было бы.

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