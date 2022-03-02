В частности, глава государства рассказал о ходе обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министрами Великобритании и Нидерландов противодействие агрессии Российской Федерации.

Об этом глава государства сообщил в мікрогблозі Twitter.

"Скоординировали действия с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины и последних преступлениях РФ против гражданского населения. Благодарны Великобритании за постоянную весомую помощь в противостоянии агрессии. Совместно с партнерами защищаем Украину", - отметил Зеленский.

"Продолжил диалог с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил об отпоре, который Украина дает агрессору. Довел до сведения факты систематических преступных действий РФ в отношении гражданского населения. Выразил благодарность за весомую оборонительную помощь. Совместно противодействуем агрессии!"- сообщил президент.