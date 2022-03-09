Он также призвал российских солдат не верить своим командирам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским солдатам со словами, что у них есть шанс выжить, если они покинут территорию Украины.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

Зеленский на русском языке обратился к русским солдатам: "Российские солдаты! У вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся. Потому что это наш дом, это наши семьи и дети! Мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За наших убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете".

Он призвал российских солдат не верить своим командирам.

"Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена, кроме гибели. Вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем, у нас есть перехваты, что ваши командиры уже все все понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", - подчеркнул Зеленский.

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