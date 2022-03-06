Президент Украины отмечает, что россияне сейчас также могут побороться за свою страну.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам и сказал, что если они промолчат, то за них потом будет говорить только их бедность.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Это очень важно. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством. И это не только наш выбор", - подчеркнул Зеленский.

Он обратился к гражданам России на русском языке. "Граждане Россиийской Федерации делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни. В эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня. Завтра. В ближайшую неделю. Это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением или автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом", - сказал Зеленский.

Он призвал россиян не упустить эту возможность.

"Социальные сети, друзья, знакомые и незнакомые, коллеги и родственники. Вас должны услышать! Мы, украинцы, – мы хотим мира! Граждане России! Для вас это борьба не только за мир в Украине! Это борьба и за вашу страну. За то лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите!" - призвал президент Украины.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.