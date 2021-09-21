По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос предоставления США Украине комплекса "Железный купол" еще не решен.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу ДОМ.

Глава государства, находясь в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, отметил, что мир сейчас "трясет", но у Украины есть партнеры, которые стабильно поддерживают нашу позицию в вооруженном конфликте с Россией.

"Я думаю, что мы с вами в СМИ слышали и, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины, поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду, насчет "Железного купола" рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы и месседжи от США", – заявил Зеленский.

Читайте такжеВ результате обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский боецРанее стало известно, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны Iron Dome ("Железный купол"). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., которая не включает передачу систем ПВО.

В офисе президента рассказали, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности.

Что такое "Железный купол"

Система противовоздушной обороны "Железный купол" была разработана израильским предприятием Rafael в сотрудничестве с американским ВПК. Ее назначение - защита гражданского населения Израиля от ракетных атак радикальной группы "ХАМАС".

Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км.

"Железный купол" взяли на вооружение израильской армии в 2011 году. С тех пор она перехватила сотни ракет со стороны сектора Газа.

Автор: Яна Ставская