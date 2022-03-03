Президент подчеркнул, что хочет остановить войну, но здесь стоит вопрос формулировок, баланса договоренностей и желаний.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты второго раунда переговоров представителей Украины и России, сказав, что в любых переговорах есть смысл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

По его словам, у российской стороны "уже готовы ответы на их вопросы".

"Какой смысл формулировать вопрос, если у тебя уже есть ответы. И в этом сложность диалога пока. Потому что есть вещи, в которых надо найти какие-то компромиссы, чтобы не гибли люди. Но есть вещи, в которых нет компромиссов. Потому что нельзя просто взять и уйти, и сказать: да, это ваша страна, Украина - это часть России. Это же невозможно", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что хочет остановить войну.

"Вопрос формулировок. Вопрос баланса наших договоренностей и желаний. В любых переговорах есть смысл", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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